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19:12, 3 октября 2024Россия

Военкор сообщил о мощном пожаре в нескольких километрах от Курской АЭС

Военкор Котенок: в 4,8 километра от Курской АЭС начался сильный пожар

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Мощный пожар начался в нескольких километрах от Курской атомной электростанции (АЭС) в Курчатове. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в Telegram.

По его данным, возгорание произошло в 4,8 километра от АЭС после того, как средства противовоздушной обороны отработали по воздушной цели.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы подавили в районе Курчатова беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, обломки рухнули на не имеющую отношения к АЭС хозяйственную постройку, что привело к взрывам.

Также стало известно, что целью ВСУ был склад в Курчатове. По неподтвержденной информации, Украина запустила по нему больше одного дрона. В результате они упали в 200 метрах от жилых домов на улице Энергетиков, что в шести километрах от АЭС.

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В начале августа Украина обстреляла приграничный город Суджа в Курской области. Затем ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами региона. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 3 октября, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении более 19 850 военнослужащих.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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