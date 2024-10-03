Жена пленного бойца ВС России раскрыла подробности шантажа со стороны ВСУ

Жена пленного бойца ВС РФ Полия: ВСУ требовали снять поджог военкомата и авто

Жена пленного российского бойца Сергея Полия Юлия рассказала, что представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) требовали от нее снять на видео поджог военкомата и авто военных, угрожая в противном случае отрезать ее супругу голову. Ее слова приводит РИА Новости.

«Условие, чтобы я подожгла пятигорский военкомат или военную машину, сняла все это на видео и прислала его. На это мне дали два дня, если я не пришлю видео с поджогом, они мне пришлют другое — с отрезанной головой моего мужа», — раскрыла Полий подробности шантажа со стороны ВСУ.

Она добавила, что злоумышленники позвонили ей через Telegram и рассказали об избиении ее супруга.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод заявил, что Киев использует шантаж в отношении матерей российских военнослужащих, которых взяли в плен. Он добавил, что ВСУ продолжают попирать нормы международного права, совершая военные преступления.