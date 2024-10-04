Астронавт из США сочла привилегией полет с российскими космонавтами

Астронавт США Трейси Дайсон назвала привилегией полет с российскими космонавтами

Американская астронавт Трейси Дайсон, вернувшаяся с Международной космической станции (МКС), поделилась эмоциями от полета. Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции НАСА, транслировавшейся в соцсети X.

Она заявила, что для нее было честью в течение шести месяцев представлять американское космическое агентство. «Также было привилегией и удовольствием летать два раза с нашими российскими партнерами на борту их исторической ракеты "Союз" и их космического корабля», — заявила Дайсон.

Дайсон вернулась на Землю 23 сентября на корабле «Союз МС-25». Вместе с ней полет завершили российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб.

На счету Дайсон три полета в космос. В общей сложности она провела на околоземной орбите 372 дня.