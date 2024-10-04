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19:42, 4 октября 2024Силовые структуры

Блогеру Лерчек запретили пользоваться интернетом

Суд запретил блогеру Лерчек пользоваться интернетом во время домашнего ареста

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Суд запретил блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, пользоваться интернетом во время домашнего ареста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Чекалина будет находиться под домашним арестом до 26 ноября. По данным Telegram-канала Shot, во время заседания блогер подчеркнула, что воспитывает троих детей, зарабатывает в интернете и продолжает платить налоги. Лерчек просила не назначать ей домашний арест и не лишать ее источника заработка.

Ранее сообщалось, что ту же меру пресечения избрали в отношении бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина. Им и их бизнес-партнеру предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов.

По данным прокуратуры Москвы, при продаже курсов супруги обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Им может грозить до десяти лет лишения свободы. Вину Чекалины не признали.

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      Илона Палей
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