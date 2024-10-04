Число вакансий резко выросло в одном из секторов российской экономики

HH: количество вакансий в нефтегазовой отрасли выросло на 162 процента

В российской нефтегазовой отрасли с начала 2022 года серьезно выросло количество вакансий. Об этом заявила руководитель внешних коммуникаций в регионах Headhunter Анна Осипова. Ее цитирует ТАСС.

По ее словам, если сравнивать сентябрь 2024 года и январь 2022 года, то окажется, что число вакансий в целом увеличилось в 1,5 раза. Что касается вакансий, которые открывают компании из нефтегазового сектора, то их количество выросло в 2,5 раза, или на 162 процента.

Ранее, заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин назвал роботизацию одним из способов преодолеть острый кадровый голод в России. Он обратил внимание на то, что сегодня нехватка сотрудников ощущается во всех ключевых отраслях. По его прогнозам, рабочая сила в некоторых секторах будет дорожать и дорожать.

Экономист Александр Разуваев полагает, что средние зарплаты в России продолжают повышаться из-за общего дефицита кадров. Как следствие, растет потребительская активность населения.