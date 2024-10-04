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15:51, 4 октября 2024Наука и техника

Раскрыты системные требования новой Civilization

Игра-стратегия Civilization VII получит пониженные системные требования

Фото: Fredrick Tendong / Unsplash

Геймеры не будут иметь проблем с запуском стратегической игры Civilization VII. Об этом сообщает издание Neowin.

3 октября студия Firaxis Entertainment, которая выступает разработчиком тайтла, раскрыла в своем X системные требования игры. По словам журналистов медиа, новая часть Civilization имеет пониженные системные требования, поэтому у большинства геймеров вряд ли возникнут проблемы при ее запуске.

Так, Civilization VII можно будет запустить на низких системных настройках, используя компьютер с экраном разрешением 1080 пикселей, процессором Intel Core i3-10100 или AMD Ryzen 3 1200, видеокартой Nvidia GTX 1050, AMD RX 460 или Intel Arc A380. ПК будет необходимо минимум 8 гигабайт оперативной памяти.

Однако для запуска игры на настройках «ультра» придется иметь девайс с монитором разрешением 4K, процессором Intel i7-14700F или AMD Ryzen 9 5950X, видеокартой Nvidia RTX 4070 или AMD RX 7800 XT, а также 32 гигабайтами оперативной памяти.

Авторы Neowin обратили внимание, что Civilization VII будет требовать относительно мало свободного места на диске компьютера — всего 20 гигабайт. Кроме релиза на ПК игра также выйдет для PlayStation 4 и PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series, Nintendo Switch.

Дату релиза Sid Meier’s Civilization VII объявили в конце августа. Новая игра серии должна выйти для всех 11 февраля 2025 года, ранний доступ откроют 6 февраля.

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      Андрей Ставицкий
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