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12:19, 4 октября 2024Бывший СССР

Глава Запорожья раскрыл подробности покушения на депутата Короткого

Балицкий: депутат Короткий скончался в результате подрыва автомобиля

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о покушении на депутата городского совета Энергодара Андрея Короткого. Подробности губернатор раскрыл в своем Telegram-канале.

По словам Балицкого, депутат Короткий скончался в результате детонации взрывного устройства, заложенного под его припаркованный автомобиль. Он был депутатом городского совета Энергодара и главой физической охраны Запорожской атомной электростанции (АЭС). Губернатор призвал к бдительности, а также рекомендовал осматривать свои машины на предмет взрывных устройств.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на депутата.

Ранее в городе Бердянске Запорожской области неизвестные взорвали автомобиль бывшего украинского судьи. Он не пострадал, угрозы его жизни нет.

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      Алевтина Запольская
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