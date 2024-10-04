Глава Запорожья раскрыл подробности покушения на депутата Короткого

Глава Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о покушении на депутата городского совета Энергодара Андрея Короткого. Подробности губернатор раскрыл в своем Telegram-канале.
По словам Балицкого, депутат Короткий скончался в результате детонации взрывного устройства, заложенного под его припаркованный автомобиль. Он был депутатом городского совета Энергодара и главой физической охраны Запорожской атомной электростанции (АЭС). Губернатор призвал к бдительности, а также рекомендовал осматривать свои машины на предмет взрывных устройств.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на депутата.
Ранее в городе Бердянске Запорожской области неизвестные взорвали автомобиль бывшего украинского судьи. Он не пострадал, угрозы его жизни нет.