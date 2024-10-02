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20:12, 2 октября 2024Силовые структуры

В Бердянске взорвали автомобиль бывшего судьи

Рогов: в Бердянске взорвали автомобиль бывшего судьи

Фото: Stringer / Reuters

В городе Бердянск Запорожской области неизвестные совершили теракт. Об этом в среду, 2 октября, со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимира Рогова сообщает ТАСС.

По словам Рогова, в Бердянске злоумышленники с помощью самодельного взрывного устройства взорвали автомобиль бывшего украинского судьи, ныне работающего в судебной системе России. Он не пострадал, угрозы его здоровью нет.

2 октября военный суд вынес приговор 12 диверсантам, готовившим теракт в Забайкальском крае.

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