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09:23, 4 октября 2024Россия

Кашпировский потребовал свыше миллиона рублей с доктора наук после слов о его работе

Кашпировский потребовал свыше миллиона рублей от доктора наук Черниговской

Фото: Замир Усманов / РИА Новости

Возобновивший свою деятельность экстрасенс Анатолий Кашпировский потребовал с доктора наук, ученого-психолингвиста Татьяны Черниговской выплатить 15 тысяч долларов (около 1,4 миллиона рублей) из-за того, что она не признает его работу научной. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

77-летний ученый Черниговская после возобновления работы экстрасенса со ссылкой на слова исследовательницы мозга Натальи Бехтеревой заявляла, что специалист во время изучения деятельности Кашпировского не нашла в его работе ничего научного.

Компенсацию в размере свыше одного миллиона рублей у Черниговской грозят отсудить представители Кашпировского в случае, если она в течение трех дней публично не извинится за свои слова и не опубликует их опровержение. Сам экстрасенс уверяет, что Бехтерева, комментируя его деятельность, заявляла о его «неординарных способностях, которые не поддаются оценке современными научными методами» и признавала их научными.

Кашпировский вернулся с новыми магическими сеансами в сентябре. На одну из первых встреч после возобновления Кашпировским деятельности пришли около 300 человек. Экстрасенса впоследствии решили проверить на мошенничество.

Целитель стал известен в 1989-м году, когда провел несколько выпусков собственной передачи на канале Центрального телевидения. Тогда он якобы лечил телезрителей от различных заболеваний.

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      Анастасия Шейкина
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