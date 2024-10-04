Конкурс на самого толстого медведя отложили из-за внезапной смерти одного из участников

В США из-за смерти участника отложили начало конкурса на самого толстого медведя

В Национальном парке Катмаи в США отложили начало ежегодного конкурса «Неделя толстого медведя» (Fat Bear Week) из-за внезапной смерти одного участника от лап другого. Об этом пишет CBS News.

Для «Недели толстого медведя» (Fat Bear Week) специалисты заповедника на Аляске ежегодно выбирают 10-12 бурых медведей и представляют к конкурсу две фотографии, одна из которых сделана в середине июля, а вторая — в начале сентября. Желающие должны выбрать, какой медведь продемонстрировал самый впечатляющий результат зажировки к зиме. Преданные фанаты наблюдают за медведями, которые готовятся к долгой зиме, с помощью камер прямой трансляции на сайте explore.org в течение всего лета. Конкурс планировали начать 2 октября.

Однако в этом году организаторам пришлось отложить старт голосования. В понедельник имена участников не огласили. Причиной стала жестокая стычка между двумя гризли, в результате которой один из медведей пал. Их драка попала в объективы камер сайта Explore.org, при помощи которого за медведями наблюдают фанаты. «Сегодня утром медведь расправился с другим медведем на реке. Это было снято в прямом эфире, и мы подумали, что не можем продолжать "Неделю толстого медведя", не разобравшись сначала с этой ситуацией», — сказал Майк Фриц, штатный натуралист Explore.org.

По данным Службы национальных парков, драка между самцом бурого медведя и более взрослой самкой — одной из участниц прошлого года, известной как Медведь 402 — развернулась в устье реки Брукс в Катмае, куда гризли приходят, чтобы поесть нерки.

«Национальные парки, такие как Катмаи, защищают не только чудеса природы, но и суровую реальность. Каждый медведь, которого можно увидеть на веб-камерах, конкурирует с другими, чтобы выжить», — сказал Мэтт Джонсон из Службы национальных парков, комментируя трагический случай.

Организаторы приняли решение открыть голосование днем позже — в четверг, 3 октября. Сейчас все желающие могут посмотреть на участников и выбрать самого достойного толстого медведя.

В 2022 году на конкурсе «Неделя толстого медведя» случился скандал с подсчетом голосов. Неизвестные накрутили голоса для беременной медведицы Холли, но справедливость была восстановлена, и победителем стал медведь 747.

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