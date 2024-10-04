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11:52, 4 октября 2024Бывший СССР

МИД России выступил в поддержку Южной Осетии

Глава МИД Лавров: Россия продолжит оказывать поддержку Южной Осетии

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия продолжит оказывать поддержку Южной Осетии, решения 2008 года не подлежат пересмотру. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Он назвал республику близким другом и союзником России и добавил, что проверенное временем партнерство с этим государством носит стратегический характер. Глава МИД Южной Осетии Асхар Джиоев поблагодарил Россию за помощь народу республики и высказался в поддержку специальной военной операции.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузия вела себя неправильно в отношении Абхазии и Южной Осетии и теперь Тбилиси следует сделать шаги навстречу примирению. Он добавил, что стране необходимо восстановить отношения с республиками с помощью дипломатии, а не насилия.

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      Илья Таксюр
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