Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:48, 4 октября 2024Мир

Экс-президента Боливии обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

AFP: экс-президента Боливии Моралеса обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
Эво Моралес

Эво Моралес. Фото: Esteban Osorio / Global Look Press

Боливийское правосудие начало расследование в отношении бывшего президента Эво Моралеса и обвинило его в изнасиловании несовершеннолетней, объявил министр юстиции Сесар Силес. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Министр уточнил, что власти узнали о преступлениях, которые остались безнаказанными. «Я имею в виду девочку, которая была изнасилована в возрасте 15 или 16 лет», — добавил он.

Политик рассказал, что в результате изнасилования девушка родила дочь, отцом которой в свидетельстве о рождении значится Эво Моралес.

Ранее в Боливии произошла попытка государственного переворота. Военные заняли площадь Мурильо в городе Ла-Пас, где расположены правительственные здания. Экс-президент страны Эво Моралес заявил, что во главе переворота стоит генерал Хуан Хосе Суньига.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дрон упал на территорию нефтебазы в Воронежской области. Начался пожар

      Экс-президента Боливии обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

      Израиль атаковал Бейрут для ликвидации преемника лидера «Хезболлы»

      Бойцы бригады ВСУ вышли на митинг из-за отсутствия достаточного количества вооружений

      Женщина рассказала о страшном детстве в секс-культе Ошо

      Корабли Балтфлота отработали отражение авиаудара

      В ЕС испугались одного возможного решения России в ответ на санкции

      Жена участника спецоперации обратилась к ООН с просьбой

      Российские БТР разгромили колонну ВСУ в Курской области

      Онищенко допустил завоз инфекции Марбург в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше