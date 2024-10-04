Экс-президента Боливии обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

AFP: экс-президента Боливии Моралеса обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Боливийское правосудие начало расследование в отношении бывшего президента Эво Моралеса и обвинило его в изнасиловании несовершеннолетней, объявил министр юстиции Сесар Силес. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Министр уточнил, что власти узнали о преступлениях, которые остались безнаказанными. «Я имею в виду девочку, которая была изнасилована в возрасте 15 или 16 лет», — добавил он.

Политик рассказал, что в результате изнасилования девушка родила дочь, отцом которой в свидетельстве о рождении значится Эво Моралес.

Ранее в Боливии произошла попытка государственного переворота. Военные заняли площадь Мурильо в городе Ла-Пас, где расположены правительственные здания. Экс-президент страны Эво Моралес заявил, что во главе переворота стоит генерал Хуан Хосе Суньига.