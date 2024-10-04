На Украине рассказали о росте дефицита водителей

На Украине дефицит водителей достиг 25 процентов из-за мобилизации

На Украине дефицит водителей в транспортно-логистической сфере достиг 25 процентов из-за мобилизации. Об этом сообщил замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, это предварительная цифра, которая была собрана с перевозчиков и логистических компаний. Он добавил, что в некоторых компаниях количество недостающих сотрудников составляет более 50 процентов, а в общей сложности логистической отрасли не хватает около 30 тысяч водителей грузового транспорта.

Деркач также добавил, что в сфере общественного пассажирского транспорта не хватает около 30 процентов водителей, то есть почти 6 тысяч из 14 тысяч необходимых отрасли специалистов. Он отметил, что некоторые компании сами обучают женщин, желающих работать водителями грузовых автомобилей.

«Мы не стремились этим проектом закрыть все вакансии. Понимаем, что глобально эту ситуацию не решить. Проект должен изменить восприятие женщины за рулем грузового автомобиля в глазах работодателей — показать, что это возможно и может быть выходом из ситуации», — сказал Деркач.

Ранее на Украине захотели мобилизовать еще 200 тысяч человек до конца года. Офицер украинской армии рассказал, что Вооруженные силы Украины имеют большие проблемы с призывом из-за коррупции, нехватки кадров и проблем со здоровьем мобилизованных.