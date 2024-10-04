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14:57, 4 октября 2024Культура

Несовершеннолетняя солистка «Тату» была на скандальной вечеринке P.Diddy

Экс-солистка «Тату» Лена Катина заявила, что посещала одну из вечеринок P.Diddy
Лена Катина

Лена Катина. Фото: Александр Жданов / Коммерсантъ

Группа «Тату» в 2000-х годах познакомилась с рэпером P. Diddy и посещала одну из его печально известных вечеринок. Об этом бывшая солистка коллектива Лена Катина сообщила в интервью порталу Popcake.

По словам Катиной, ничего из того, в чем сейчас обвиняют музыканта, она не видела, хоть сам Шон Комбс (настоящее имя P.DIddy) присутствовал на том мероприятии.

«На афтепати мы были еще несовершеннолетними по американским законам. Но удалось договориться, нас туда пустили. P.Diddy там тоже был, но мы тусили отдельно. Я не видела ничего, о чем сейчас говорят», — заявила певица.

Также артистка поделилась мнением, почему предполагаемые жертвы Комбса так долго держали все в тайне.

«Информацию скрывают, когда это кому-то выгодно. И начинают внезапно придавать огласке, когда это становится нужно», — сказала Лена.

Ранее сообщалось, что звезда культовой группы нулевых отпраздновал 40-летний юбилей.

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      Андрей Шеньшаков
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