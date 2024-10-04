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08:39, 4 октября 2024Культура

Солистке группы «Тату» исполнилось 40 лет

Солистке «Тату» Лене Катиной исполнилось 40 лет

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Солистке популярной в 2000-е годы группы «Тату» Лене Катиной исполнилось 40 лет.

Известность пришла к артистке благодаря тому, что она стала частью «Тату», записав композиции «Югославия» и «Зачем я». Впоследствие группу решили превратить в дуэт, и так в ней оказалась Юлия Волкова. Группе удалось стать популярной не только на родине, но и за ее пределами, заработав премии MTV Music Awards и продав миллионы копий своих альбомов. Однако они не смогли выиграть «Евровидение», что Катина называет своим «личным позором».

В 2009-м группа распалась, и продюсеры объявили, что артистки решили начать сольную карьеру.

После распада группы Катина продолжала петь сольно, а в 2020-м выпустила песни «Вирус» и «Убей меня нежно», приуроченную к празднованию 19-летия дебютного альбома «Тату».

В прошлом году у певицы родился второй ребенок. Недавно артистка призналась, что в настоящий момент ей трудно следить за формой, но она делает для этого все возможное.

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      Марина Совина
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