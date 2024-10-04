Объем ФНБ России резко увеличился в сентябре

Минфин РФ: объем ФНБ вырос в сентябре 2024 года более чем на 600 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по итогам сентября 2024 года составил почти 12,79 триллиона рублей, что примерно на 600 миллиардов больше, чем месяцем ранее, следует из опубликованной Минфином России статистики.

К 1 сентября в ФНБ было 12,166 триллиона рублей, к 1 августа 12,278 триллиона.

На сопоставимые величины резко выросла и ликвидная часть главной российской «кубышки». За месяц она увеличилась с 4,855 до 5,255 триллиона рублей. В материалах ведомства указывается, что на счетах ФНБ в российском Центробанке по состоянию на 1 октября размещено 221,8 миллиарда китайских юаней, 292,5 тонны золота. Оба показателя незначительно сократились по сравнению с уровнями месячной давности.

Ранее стало известно, что Россия получила в сентябре 771,9 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. При этом разница между фактическим и ожидаемым месячным объемом дополнительных нефтегазовых доходов страны составила в сентябре минус 38,6 миллиарда рублей против плюс 10,9 миллиарда в августе.