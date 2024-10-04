Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:05, 4 октября 2024Экономика

Объем ФНБ России резко увеличился в сентябре

Минфин РФ: объем ФНБ вырос в сентябре 2024 года более чем на 600 млрд рублей

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по итогам сентября 2024 года составил почти 12,79 триллиона рублей, что примерно на 600 миллиардов больше, чем месяцем ранее, следует из опубликованной Минфином России статистики.

К 1 сентября в ФНБ было 12,166 триллиона рублей, к 1 августа 12,278 триллиона.

На сопоставимые величины резко выросла и ликвидная часть главной российской «кубышки». За месяц она увеличилась с 4,855 до 5,255 триллиона рублей. В материалах ведомства указывается, что на счетах ФНБ в российском Центробанке по состоянию на 1 октября размещено 221,8 миллиарда китайских юаней, 292,5 тонны золота. Оба показателя незначительно сократились по сравнению с уровнями месячной давности.

Ранее стало известно, что Россия получила в сентябре 771,9 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. При этом разница между фактическим и ожидаемым месячным объемом дополнительных нефтегазовых доходов страны составила в сентябре минус 38,6 миллиарда рублей против плюс 10,9 миллиарда в августе.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Залужный получил дырку в теле». На Украине рассказали, как прежний главком ВСУ едва не погиб под российским ударом

      Мужчина отбился от напавшей на его собаку пумы лопатой

      В генералитете Польши призвали вернуть всеобщий воинский призыв

      Камеры смартфонов в 2024 году поставили рекорд

      Высмеявшая девочку-квадробера певица назвала своих фанатов тупыми людьми

      Добытчики алмазов заявили о пике производства драгоценных камней

      Объем ФНБ России резко увеличился в сентябре

      Застрявшие на мелководье косатки смогли выйти в море и попали на видео

      В Telegram объяснили сбои в работе мессенджера

      Бездыханного туриста вытащили из воды на пляже с опасными течениями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше