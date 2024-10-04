Польша начнет строить фортификации на восточной границе

Польша к 2028 году возведет фортификации на восточной границе

Польша начнет строить фортификационные сооружения на восточной границе. О таких планах рассказал заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик, которого цитирует РИА Новости.

Так называемый Восточный щит призван обезопасить границы. В течение ближайших трех недель будут проведены первые тесты на военных полигонах, в этом же году начнется строительство элементов фортификаций на восточной и северной границах.

Завершить все планируется в 2028 году. В Польше намерены возвести элементы фортификации протяженностью около 800 километров. Все это обойдется в сумму около 2,6 миллиарда долларов.

Ранее член польского парламента Ярослав Валенса заявил об уязвимости стены, построенной на границе с Белоруссией в 2022 году. «В последние годы восточная граница нашей родины стала местом гибридной войны. Масштаб злоупотреблений и попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы вызывает тревогу», — высказался он.

До этого бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак предлагал разместить на границе с Россией минные поля. Такие же меры он предложил принять и в отношении границы с Белоруссией.