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10:21, 4 октября 2024Экономика

Российский сидр станет дороже из-за неурожая

РБК: российский сидр в 2025 году подорожает из-за серьезного неурожая яблок

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В 2025 году стоимость сидра, произведенного в России, серьезно вырастет, что связано с дефицитом и, соответственно, подорожанием сырья. Весенние заморозки привели к тому, что в регионах, где выращивают используемые для производства яблоки, рухнул урожай. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет РБК.

Председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков, владеющий сидродельней «Заповедник», рассказал, что цены на техническое яблоко поднялись на 25-100 процентов в зависимости от региона.

Речь идет о фруктах, выращиваемых в центральном, северном и северо-западном округах страны. Например, в Псковской области собрано лишь 30 процентов от обычного урожая. Урожай яблок в южных регионах не пострадал, но для производства сидра они подходят хуже, а кроме того, их доставка на предприятия обходится дороже.

Тульский производитель сидра St.Anton Олег Горелов подтвердил, что урожай яблок рухнул, как минимум, в три раза. Из-за этого килограмм фруктов для производства, который год назад можно было купить за 11-12 рублей, сейчас стоит 27 рублей.

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По данным Национальной ассоциации производителей традиционного сидра, в 2023 году в стране произведено восемь миллионов декалитров сидра, но подавляющая часть продукта (97 процентов) пришлась на сидр из концентрата. Казаков заметил, что до прошлого года рынок сидра был лидером по росту среди алкогольных напитков, но история с отравлением суррогатом под названием «Мистер сидр» негативно повлияла на отрасль.

Производители пока не определились со стратегией в новых условиях. Некоторые пытаются отыскать яблоки на юге или у других поставщиков, другие анонсируют снижение выпуска, указывая, что фрукты из других регионов существенно изменили бы вкус напитка.

Ранее председатель совета Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман предупредил, что отечественное пивоварение может столкнуться с «великой депрессией» из-за планов правительства поднять акцизы на пиво.

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