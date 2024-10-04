Сообщения о желании офиса Зеленского уволить Сырского и Буданова объяснили

Политолог Топорнин: возможные отставки в силовом блоке Украины связаны с Ермаком

Возможные отставки руководителей силового блока Украины могут быть связаны с инициативой руководителя офиса президента страны Андрея Ермака, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал причины предполагаемых перестановок.

По словам политолога, одной из причин готовящейся смены главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и министра обороны Рустема Умерова могут быть неудачи на фронте. Однако версия, связанная с внутриполитической борьбой, кажется ему более правдоподобной.

«На Украине сейчас происходит усиление вертикали власти и главным образом это происходит вокруг главы администрации президента Андрея Ермака. Считается, что именно он является таким серым кардиналом всех перестановок и отставок в силовом блоке. Пока [президент Украины Владимир] Зеленский занят такими вопросами международного взаимодействия, он ездит, встречается с различными лидерами, то у него меньше остается времени заниматься вопросами внутриполитического обустройства. Этой работой занялся Андрей Ермак, он преуспевает в этой деятельности. Начиная с отставки [Валерия] Залужного, главнокомандующего ВСУ, такие перестановки происходят время от времени, и украинские эксперты говорят, что за всеми этими перестановками маячит фигура Андрея Ермака», — объяснил он.

По мнению политолога, Андрей Ермак хочет быть в курсе всей информации, которая поступает президенту страны.

В состоянии военного положения, в котором находится Украина, лица силового блока играют очень важную роль и могут влиять на принятие тех или иных решений, в том числе и президента, поскольку они снабжают его соответствующей информацией Николай Топорнин политолог

«Видимо, Ермак хочет, чтобы каналом связи между всеми силовыми структурами и президентом выступала администрация президента в его лице — все, что должно доходить до президента, должно проходить через кабинет Ермака. Мне видится, что происходит усиление позиций такого важного чиновника», — добавил специалист.

Как сообщило издание «Forbes-Украина», офис президента Украины рассматривает вопрос об увольнении Александра Сырского, Кирилла Буданова и Рустема Умерова. По информации журналистов, руководство страны недовольно их работой.