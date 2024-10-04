Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях почти догнала ключевую ставку ЦБ

ЦБ: средняя максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 18,71 %

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде сентября достигла 18,71 процента, вновь приблизившись к ключевой ставке Центробанка, которую регулятор за несколько дней до отчетного периода (13 сентября) повысил с 18 до 19 процентов годовых. Актуальные данные привел Банк России.

В конце июня ставки уже уравнивались на уровне 16 процентов. Сейчас показатель, который беспрерывно растет с середины апреля, а еще во второй декаде сентября составлял 17,99 процента, вновь увеличился на фоне того, что депозиты под 22-23 процента встречаются на рынке все чаще.

При определении средней максимальной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. При этом Банк России не берет в расчет ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматривает вклады с дополнительными условиями.