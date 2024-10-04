Стало известно о сокращении срока дисквалификации Погба

Daily Mail: CAS сократил срок дисквалификации Погба до 18 месяцев

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию французского футболиста Поля Погба до 18 месяцев. Об этом стало известно Daily Mai.

Изначально спортсмена дисквалифицировали на четыре года, однако он подал апелляцию. Теперь француз сможет вернуться в футбол в марте 2025 года.

О проваленном допинг-тесте Погба стало известно в сентябре 2023-го. Сообщалось, что в пробе, взятой у француза 20 августа после матча первого тура чемпионата Италии, были обнаружены метаболиты тестостерона. Проба B, как и проба A, дала положительный результат.

31-летний Погба имеет действующий контракт с туринским «Ювентусом». Соглашение истекает летом 2026 года.