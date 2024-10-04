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10:09, 4 октября 2024Наука и техника

Стало известно об увеличении активного срока службы российских спутников связи

Начальник ГИКЦ: активный срок службы российских спутников связи увеличился

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Активный срок службы российских спутников связи увеличился до 15 лет. Об этом стало известно из интервью газете «Красная звезда» начальника Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) имени Германа Титова полковника Антона Оголева.

По его словам, в настоящее время ракетно-космическая отрасль переходит к выпуску многофункциональных космических аппаратов малых габаритов. «Если раньше для выполнения нескольких сложных задач требовалось два-три различных аппарата, то сейчас с этими задачами справляется один. Кроме того, увеличены сроки их активного существования, например, для спутников связи этот показатель достиг 15 лет», — заявил офицер.

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Оголев уточнил, что более половины российских околоземных спутников находится под управлением ГИКЦ.

Ранее ТАСС со ссылкой на презентацию гендиректора компании «Решетнев» Евгения Нестерова, сделанную на пленарном заседании конференции SATCOMRUS 2024, сообщил, что Россия запустит на орбиту 162 спутника производства возглавляемого им предприятия к 2030 году.

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      Иван Потапов
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