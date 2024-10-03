Россия запустит более 160 спутников связи на орбиту

«Решетнев» запустит на орбиту 162 спутника связи к 2030 году

Россия запустит на орбиту 162 спутника производства компании «Решетнев» к 2030 году. Это следует из презентации гендиректора компании Евгения Нестерова на пленарном заседании конференции SATCOMRUS 2024, передает ТАСС.

На слайде презентации Нестерова отмечается, что до конца 2024 года планируется запустить первые два аппарата спутниковой группировки интернета вещей «Марафон-IoT». В 2025-м на орбиту отправят еще пять «Марафонов» и спутник связи «Луч-5ВМ».

Аппараты группировки «Экспресс-РВ» и два спутника широкополосного доступа в интернет «Скиф» намерены запустить в 2026 году. Еще четыре «Скифа» займут место на орбите в 2027 году. Тогда же запустят спутник связи «Ямал-501» и 44 аппарата «Марафон».

В 2028 и 2029 годах планируют запустить еще по 44 «Марафона». Кроме того, до 2030 года ожидается запуск десяти спутников «Гонец».

В августе глава Красноярского края Михаил Костюков сообщил, что компания «Решетнев» нарастит производственные мощности в городе Железногорске. Он подчеркнул, что необходимо наладить конвейерное производство до 250 изделий в год.