Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:43, 3 октября 2024Наука и техника

Россия запустит более 160 спутников связи на орбиту

«Решетнев» запустит на орбиту 162 спутника связи к 2030 году

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Россия запустит на орбиту 162 спутника производства компании «Решетнев» к 2030 году. Это следует из презентации гендиректора компании Евгения Нестерова на пленарном заседании конференции SATCOMRUS 2024, передает ТАСС.

На слайде презентации Нестерова отмечается, что до конца 2024 года планируется запустить первые два аппарата спутниковой группировки интернета вещей «Марафон-IoT». В 2025-м на орбиту отправят еще пять «Марафонов» и спутник связи «Луч-5ВМ».

Аппараты группировки «Экспресс-РВ» и два спутника широкополосного доступа в интернет «Скиф» намерены запустить в 2026 году. Еще четыре «Скифа» займут место на орбите в 2027 году. Тогда же запустят спутник связи «Ямал-501» и 44 аппарата «Марафон».

Материалы по теме:
История космодрома Байконур. Как он стал единственной площадкой России для пилотируемых космических пусков?
История космодрома Байконур.Как он стал единственной площадкой России для пилотируемых космических пусков?
10 июля 2024
«Я надеюсь, что Луна выживет» 65 лет назад СССР первым достиг поверхности Луны. Как на это отреагировали в мире?
«Я надеюсь, что Луна выживет»65 лет назад СССР первым достиг поверхности Луны. Как на это отреагировали в мире?
12 сентября 2024

В 2028 и 2029 годах планируют запустить еще по 44 «Марафона». Кроме того, до 2030 года ожидается запуск десяти спутников «Гонец».

В августе глава Красноярского края Михаил Костюков сообщил, что компания «Решетнев» нарастит производственные мощности в городе Железногорске. Он подчеркнул, что необходимо наладить конвейерное производство до 250 изделий в год.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Француз решил засудить бывшего генсека НАТО. Его обвинили в разжигании конфликта на Украине

      Украинскую компанию обвинили в срыве оборонных контрактов

      Швейцария пообещала выделить Украине 1,7 миллиарда долларов на восстановление страны

      Житель Румынии напал на переводчицу из-за русской речи

      Зеленского обвинили в предательстве ВСУ

      Израиль захотел полностью уничтожить инфраструктуру «Хезболлы»

      Разгадана тайна знаменитой пропавшей экспедиции. Как 129 человек застряли во льдах, обезумели и съели друг друга?

      Молодая женщина с ВИЧ рассказала о личной жизни

      Российские полицейские задержали наркосбытчика с крупной партией героина

      В курском приграничье заметили «тачанку» ВСУ на шасси Toyota

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше