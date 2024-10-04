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03:10, 4 октября 2024Силовые структуры

Суд арестовал еще четырех человек по делу о мошенничестве в российской больнице. Что известно о миллиардном хищении?

Суд арестовал еще четырех человек по делу о хищении в больнице Петербурга

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Куйбышевский районный суд арестовал еще четырех человек по делу о миллиардном хищении в больнице № 20 города Санкт-Петербурга, об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Судья удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 30 ноября Валентине Резниковой, Ирине Кокконен, Филиппу Алексееву и Вячеславу Яковлеву. Они подозреваются в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Резникова является инспектором по контролю за исполнением поручений администрации Московского района Санкт-Петербурга. При ее участии в больницу были фиктивно трудоустроены не менее трех человек. Кокконен лишь числилась сотрудником, ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности.

Алексеева оформила в больницу инженером дальняя родственница, Ольга Яковлева, работавшая там главным бухгалтером. Ее супруг Вячеслав Яковлев, отправленный под стражу, трудоустроен в учреждении водителем.

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Следствие подозревает фигурантов в фиктивном трудоустройстве сотрудников и хищении бюджетных средств

1 октября в Санкт-Петербурге задержали 35 человек по делу о миллиардном хищении в Городской больнице № 20. К следователям были доставлены начальник отдела кадров, главный бухгалтер, заместители главврача по экономике, по хирургии, юрисконсульт клиники и десятки фиктивно оформленных сотрудников.

Следствие считает, что не позднее 30 сентября ряд фигурантов вступили в преступный сговор и похитили средства под предлогом выплаты зарплат фиктивно трудоустроенным сотрудникам, отметили в пресс-службе судов Петербурга.

Так, неустановленные лица внесли недостоверные сведения в табели учета рабочего времени, зарплатные ведомости и иные документы, обосновывающие начисление заработной платы

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Эти сведения были переданы в Комитет финансов города, после чего на личные счета фиктивных сотрудников были перечислены бюджетные средства на сумму не менее 344 миллиона рублей. Фигуранты похитили эти средства и распорядились ими по собственному усмотрению.

В участии в сговоре следствие подозревает заместителя по экономике Наталию Чоха, главного бухгалтера Ольгу Яковлеву, начальницу юридического отдела Ирину Коваль, руководителя отдела кадров Алису Костенкову и иных лиц из числа руководства и сотрудников больницы. Все они арестованы до 30 ноября, кроме Коваль — ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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У нескольких подозреваемых по делу обнаружили двойное гражданство

Суд также отправил под стражу Елену Тодурову, у нее двойное гражданство России и Израиля. Третьего октября она собиралась улететь в Барселону. Фигурантка длительное время не проживала в стране, является безработной.

Арестован также Никита Чоха, имеющий российское и эстонское гражданство, рабочую визу в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и счета в иностранных банках. Также под стражу отправлена состоящая с ним в родственных связях Анна Кудишкина, у нее есть вид на жительство в Греции, рабочие визы в США и ОАЭ. Подозреваемая снимает квартиру в Дубае, имеет счета в банках Казахстана и Узбекистана.

По делу прошли обыски в четырех регионах России

По информации издания «Фонтанка», по делу о мошенничестве в больнице утром 1 октября одновременно начаты 50 обысков в Петербурге, Ленинградской области, Москве и Подмосковье.

Оперативники и полицейское следствие считает, что в бухгалтерских документах медучреждения содержится информация о «мертвых душах» — сотрудники только числились на бумаге, но им выплачивалась вполне реальная зарплата

Фонтанка

Издание приводит куда большую сумму ущерба, чем пресс-служба судов Петербурга: предварительно около миллиарда рублей. Отмечается, что в Москве прошли обыски в элитной недвижимости, в том числе в «Москва Сити», которая, как предполагается, принадлежит главбуху и заму по экономике.

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      Марина Совина
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