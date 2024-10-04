Суд приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения блогеру Чекалину

Суд приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Чекалину

Троицкий районный суд Москвы приступает к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения блогеру Артему Чекалину по делу о незаконном переводе валюты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что блогеров Валерию и Артема Чекалиных доставили в суд. Им и их бизнес-партнеру предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов.

По данным прокуратуры Москвы, при продаже курсов супруги обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Им может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что блогер Андрей Пыж, осужденный за попытку снять Метро-2, вышел на свободу.