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20:03, 30 сентября 2024Силовые структуры

Вышел на свободу осужденный за попытку снять секретное Метро-2 российский блогер

Блогер Андрей Пыж, осужденный за попытку снять Метро-2, вышел на свободу

Фото: Andrey Arkusha / Globallookpress.com

Российский блогер Андрей Пыж, осужденный за попытку снять секретное Метро-2, вышел на свободу. Об этом в понедельник, 30 сентября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, известный участник диггерского сообщества отбыл свой срок за незаконное получение сведений, составляющих гостайну. С 2018 по 2020 год он собирал секретные сведения про Метро-2 и привез на Украину засекреченные данные о подземных транспортных сооружениях.

В 2021 году Мосгорсуд приговорил видеоблогера с канала Urbanturizm Андрея Пыжа к пяти годам лишения свободы за незаконный доступ к гостайне. В колонии осужденный россиянин работал на швейном производстве укладчиком-упаковщиком, а также принимал участие в благоустройстве колонии.

В начале января 2024 года Пыж пытался добиться досрочного освобождения, но получил отказ.

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      Владимир Седов
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