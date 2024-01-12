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12:59, 12 января 2024Силовые структуры

Осужденному за секретное Метро-2 блогеру отказано в смягчении наказания

Суд отказался смягчить наказание осужденному за доступ к гостайне блогеру Пыжу

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд признал законным отказ нижестоящей инстанции в смягчении наказания осужденному за доступ к гостайне блогеру Андрею Пыжу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимый просил заменить оставшийся срок в колонии на принудительные работы. На слушаниях он заявил, что исправился, в колонии признал вину в передаче секретных данных Украине, характеризуется положительно, участвует в жизни и деятельности исправительного учреждения, имеет поощрения. Также Пыж, пытаясь загладить вину перед государством и обществом, пожертвовал детскому дому 10 тысяч рублей и выразил готовность работать на благо Родины.

Однако суд оставил в силе решение Колпинского суда Петербурга от 16 октября 2023 года, который решил оставить блогера в колонии, усомнившись в искренности его раскаяния и исправления.

Он уже отбыл большую часть срока, работает в колонии на швейном производстве укладчиком-упаковщиком. Принимает участие в благоустройстве колонии, криминальную субкультуру не принимает и не поддерживает. Получил профессию «Оператор ЭВМ» в училище при ИК.

В 2021 году Мосгорсуд приговорил видеоблогера с канала Urbanturizm Андрея Пыжа к пяти годам лишения свободы за незаконный доступ к гостайне. С 2018 по 2020 год он собирал секретные сведения про Метро-2 и привез на Украину засекреченные данные о подземных транспортных сооружениях.

Пыж был задержан в Москве 12 августа 2020 года сотрудниками ФСБ. У него два гражданства России и Украины. Он прославился своими репортажами с заброшенных объектов в разных странах.

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      Любовь Ширижик
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