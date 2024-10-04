Тренер «Динамо» назвал трех способных проявить себя в Европе футболистов РПЛ

Тренер «Динамо» Личка: Тюкавин, Лунев и Обляков могут проявить себя в Европе

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка назвал трех футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ), способных проявить себя в Европе. Его слова приводит РИА Новости.

Личка выразил уверенность, что заиграть в Европе могли бы нападающий бело-голубых Константин Тюкавин и полузащитник ЦСКА Иван Обляков. «И, например, Андрей Лунев. <...> Он идеальный голкипер, который играет в актуальный футбол. Есть желание, чтобы вратарь играл ногами. Не только защищал ворота, но принимал участие в игре. И Лунев это делает очень хорошо», — добавил он.

Ранее с призывом уезжать в европейские клубы выступил главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин. Он объяснил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

В настоящее время в европейских клубах выступают несколько российских футболистов. Среди них — вратарь Матвей Сафонов (ПСЖ), полузащитники Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр»), нападающий Федор Чалов (ПАОК).