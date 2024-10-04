В Белоруссии вынесли приговор украинцу за теракт против А-50

Ответственного за теракт против А-50 украинца приговорили к 25 годам тюрьмы

Исполнителя теракта против российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском украинца Николая Швеца осудили в Белоруссии на 25 лет лишения свободы, передает РИА Новости.

«За совершение указанных преступлений исполнителю акта терроризма гражданину Украины Швецу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет», — передает агентство сообщение Генпрокуратуры Белоруссии.

Отмечается, что другим соучастникам преступления было назначено от 15 до 25 лет лишения свободы. Всего по делу проходило слушание в отношении 12 лиц.

В начале июля Минск обменял Николая Швеца, террориста, участвовавшего в подрыве российского военного самолета на военном аэродроме Мачулищи. Белорусский лидер отметил, что обмен был организован по просьбе президента России Владимира Путина. По его словам, Швеца обменяли на митрополита Ионафана.