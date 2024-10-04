Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:06, 4 октября 2024Бывший СССР

В Белоруссии вынесли приговор украинцу за теракт против А-50

Ответственного за теракт против А-50 украинца приговорили к 25 годам тюрьмы

Фото: Иван Руднев / РИА Новости

Исполнителя теракта против российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском украинца Николая Швеца осудили в Белоруссии на 25 лет лишения свободы, передает РИА Новости.

«За совершение указанных преступлений исполнителю акта терроризма гражданину Украины Швецу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет», — передает агентство сообщение Генпрокуратуры Белоруссии.

Отмечается, что другим соучастникам преступления было назначено от 15 до 25 лет лишения свободы. Всего по делу проходило слушание в отношении 12 лиц.

В начале июля Минск обменял Николая Швеца, террориста, участвовавшего в подрыве российского военного самолета на военном аэродроме Мачулищи. Белорусский лидер отметил, что обмен был организован по просьбе президента России Владимира Путина. По его словам, Швеца обменяли на митрополита Ионафана.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Власти заявили, что в России больше не будет нелегальной миграции. Таджикистан выразил обеспокоенность

      Суд приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения блогеру Чекалину

      Расклейщики листовок украинской террористической организации сели на 11 лет

      Путин наградил Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

      Глава Levi's назвал главную ошибку при стирке джинсов

      Российские войска взяли под оперативный контроль все дороги к Курахово

      В Европе испугались вступления России в конфликт на Ближнем Востоке

      В Таджикистане обеспокоились ситуацией с мигрантами в России

      Прокуратура отдала под суд командира ВСУ за расстрел мирных жителей ДНР

      Курьер на велосипеде сбил и обматерил российскую школьницу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше