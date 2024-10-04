В Бурятии «владеющий кунг-фу» хомяк напал на человека и попал на видео

В Бурятии хомяк напал на человека и попал на видео. Соответствующие кадры приводит Telegram-канал Babr Mash.

Местный житель встретил на дороге хомяка и запечатлел его на камеру. Однако мужчина не ожидал, что грызун окажется очень храбрым зверем, и не стал вступать с ним в поединок.

«Самое милое нападение дикого животного на человека прямиком из Бурятии: там местный встретил на дороге хомяка, владеющего кунг-фу», — подписали авторы поста ролик.

Ранее сообщалось, что в Жигулевском заповеднике, расположенном в Самарской области, фотоловушка сняла потасовку кабанов. На размещенных кадрах было видно, что животные пришли на место подкормки и принялись есть соль. Однако один из диких кабанов не захотел делиться лакомством с другими и устроил драку.