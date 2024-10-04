В ЕС испугались одного возможного решения России в ответ на санкции

В ЕП испугались последствий возможного ограничения поставок российского урана

Член Европарламента (ЕП) от Франции Томас Пеллерин-Карлин выразил обеспокоенность из-за последствий возможного ограничения Москвой поставок в Евросоюз (ЕС) российского урана в ответ на санкции. Об этом говорится в обращении евродепутата к Еврокомиссии (ЕС). Текст соответствующего письма изучила «Лента.ру».

«Несколько ежедневных газет, включая Financial Times, недавно предупредили, что Россия может ограничить экспорт урана. Этот акт возмездия со стороны России в ответ на санкции, которые ЕС ввел против нее, напрямую затронет атомные станции ЕС, многие из которых по-прежнему зависят от поставок из России. Учитывая, что на долю России приходится около трети мировых мощностей по обогащению урана и около 5 процентов добычи урана, существует реальная угроза энергетической безопасности ЕС», — говорится в его обращении.

Так, парламентарий спрашивает у Еврокомиссии, предусмотрела ли она возможность подобного сценария и каковы возможные решения в случае его развития. «Что делала Комиссия до 22 февраля 2022 года и что она сделала с тех пор, чтобы предвидеть этот риск? Рассматривала ли она, каковы будут последствия, если поставки из России будут полностью прекращены?» — спросил Пеллерин-Карлин.

В начале сентября президент Владимир Путин предложил в ответ на ограничения на поставку в Россию некоторых товаров подумать об ограничении экспорта некоторых российских стратегических ресурсов. Например, урана, титана или никеля. Однако, подчеркнул глава государства, это нужно сделать так, чтобы не нанести вред самим себе.

По словам доцента кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максима Чиркова, в случае подобных ограничений западные производители столкнутся с серьезными последствиями. Уран и титан являются важными видами сырья, они необходимы для атомных электростанций, тяжелой промышленности, авиаотрасли, медицины и других отраслей. В случае ввода Россией экспортных ограничений их стоимость для западных производителей значительно вырастет, отметил он.

