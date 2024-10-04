В ФСБ заявили о подталкивании Киева к диверсионно-террористической войне со стороны НАТО

Бортников: НАТО подталкивает Киев к диверсионно-террористической войне

НАТО подталкивает Киев к диверсионно-террористической войне. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников, пишет ТАСС.

По его словам, альянс призывает Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировать диверсии и теракты в российском приграничье, а также атаки на критически важные объекты атомной энергетики, транспорта и нефтегазового сектора. Все это нужно для устрашения мирного населения, объяснил Бортников.

Ранее Бортников рассказал о роли кадровых военных НАТО в операциях ВСУ, заявив, что военнослужащие альянса принимают участие в их подготовке по всей линии фронта.