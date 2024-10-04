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17:46, 4 октября 2024Бывший СССР

В Харькове прогремели взрывы

Мэр Харькова Терехов: в городе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Сообщается о двух прилетах в лесополосу одного из центральных районов города. По словам мэра, обошлось без пожара, информации о пострадавших пока нет.

Ранее в подконтрольной Киеву части Херсонской области сообщили о повреждении инфраструктуры. Какие именно объекты были повреждены, не уточняется.

До этого в Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали два взрыва. Подробностей также не приводилось.

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      Илья Таксюр
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