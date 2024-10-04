Мэр Харькова Терехов: в городе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Сообщается о двух прилетах в лесополосу одного из центральных районов города. По словам мэра, обошлось без пожара, информации о пострадавших пока нет.

Ранее в подконтрольной Киеву части Херсонской области сообщили о повреждении инфраструктуры. Какие именно объекты были повреждены, не уточняется.

До этого в Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали два взрыва. Подробностей также не приводилось.