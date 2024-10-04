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01:03, 4 октября 2024Бывший СССР

В Литве начали расследование после призыва телеведущего расстреливать за русские песни

В Литве начали расследование из-за призыва расстреливать за русские песни
Альгис Раманаускас

Альгис Раманаускас. Кадр: Žinių radijas / YouTube

Вильнюсская участковая прокуратура начала расследование в связи с высказываниями телеведущего Альгиса Раманаускаса о том, что за русские фильмы и песни надо расстреливать. Об этом сообщает Delfi.

Его подозревают «в публичных призывах к насилию и физической расправе с группой людей определенной национальности и носителей конкретного языка».

Обращения в правоохранительные органы Литвы поступили после трансляции Раманаускаса на YouTube, где он выступил с заявлениями о русскоязычных фильмах и песнях.

«Представьте домашнее хозяйство, где отец громко включил русский фильм, а мама громко слушает русскую музыку. Тут вопрос в том, что сделать сначала — отобрать детей, а потом расстрелять их (родителей — прим. «Ленты.ру») или при детях... Нет, конечно, сначала отобрать детей, а потом расстрелять», — рассуждал телеведущий. Сам он позже извинился.

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      Сергей Грехов
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