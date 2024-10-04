В ЛНР рассказали об отказе группы бойцов ВСУ выполнять приказ под Белогоровкой

Марочко: 30 бойцов ВСУ под Белогоровкой отказались выполнять приказ офицеров

Группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 30 человек под Белогоровкой отказалась выполнять приказ офицеров, посчитав его неисполнимым. Об этом рассказал ТАСС подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Одно из подразделений вооруженных формирований Украины численностью около 30 человек отказалось выполнять приказ в районе Белогоровки, ссылаясь на бесперспективность», — приводятся в публикации слова эксперта.

Он добавил, что среди украинских солдат в целом наблюдается тенденция к снижению морального духа, и связал это с поражениями ВСУ на фронте.

Ранее военный корреспондент Федор Громов допустил, что при сохранении текущих тенденций российского наступления выход на административные границы ЛНР может быть делом нескольких месяцев. По его словам, основные города и поселки уже находятся под контролем Российской армии.