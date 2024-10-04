В Москве отправили под стражу напавшего на полицейского голландца

Суд Москвы заключил под стражу ударившего полицейского гражданина Нидерландов

Гражданина Нидерландов Вана Вурдена Харри Йоханеса, напавшего на полицейского в Москве, заключили под стражу. Такое решение вынес Таганский суд, передает ТАСС.

Мера пресечения избрана на два месяца. Голландцу предъявлено обвинение по части 2 статьи 318 (Применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ.

Об инциденте стало известно ранее 4 октября. Йоханес ударил по лицу сотрудника полиции, сделавшего ему замечание из-за сбитого дорожного знака.

По данным «Известий», мужчина приехал в Россию к своей русской жене и дочери.