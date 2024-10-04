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16:51, 4 октября 2024Силовые структуры

Иностранец ударил полицейского в Москве за сделанное им замечание

В Москве гражданин Нидерландов ударил по лицу полицейского за замечание

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве гражданин Нидерландов ударил по лицу сотрудника полиции, который сделал ему замечание. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел у станции «Смоленская» Московского метрополитена. Полицейский сделал иностранцу замечание после того, как тот сбил дорожный знак. В ответ силовик получил удар в лицо.

Гражданина Нидерландов задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

26 сентября на слушаниях в Мосгорсуде американец Джозеф Татер, обвиняемый в нападении на полицейского, заявил, что приехал в Россию за политическим убежищем. Его арестовали в августе после нападения на капитана полиции, которая пыталась его успокоить. Татера доставили в отдел внутренних дел из-за устроенного им дебоша в гостинице, когда его не смогли заселить в номер без миграционной карты.

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      Любовь Ширижик
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