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12:26, 4 октября 2024Россия

В Орловской области заявили о возможной атаке региона ракетами Storm Shadow

Командир «Бригады Катукова»: Орловскую область могли атаковать Storm Shadow

Фото: Rept0n1x / Wikipedia

Орловскую область могли атаковать британскими ракетами Storm Shadow. О возможной атаке российского региона дальнобойным оружием заявил командир «Бригады Катукова» Денис Орлов, пишут «Орловские новости».

Как сообщил Орлов, российская противо-воздушная оборона (ПВО) сбила все цели.

«По Орловской области, предварительно, были применены ракеты типа Storm Shadow. (...) Применение ракет врагом по Орлу четко дает понять — поставили ли наши западные "партнеры" дальнобойные ракеты киевскому режиму или нет, дали право бить в глубину наших территорий или нет», — заявил командир.

По его словам, время подлета «скоростной цели» до Орла составляет примерно три с половиной минуты.

Ранее сообщалось, что на территории Орловской области впервые объявили ракетную опасность. Жителей призвали отойти от окон и переместиться в безопасное место.

В Кремле также высказывались о возможных ударах оружием Запада вглубь России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Вашингтон уже вовлечен в российско-украинский конфликт и не «нужно быть специалистом, чтобы это понимать». Тогда он также отмечал, что фундаментальных изменений в позиции Кремля не будет.

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      Елена Торубарова
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