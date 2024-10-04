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12:48, 4 октября 2024Экономика

В США допустили резкий скачок цен на нефть в случае удара Израиля по Ирану

Goldman Sachs: Brent может подорожать на $20 в случае удара Израиля по Ирану

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Мировые цены на эталонную североморскую марку нефти Brent могут увеличиться на 20 долларов за баррель в 2025 году в случае ракетного удара Израиля по Ирану. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз аналитиков Goldman Sachs.

Эксперты одного из крупнейших в мире инвестиционных банков уточнили, что при таком раскладе добыча нефти в ближневосточной стране сократится на миллион баррелей в сутки. Подобный баланс будет сохраняться продолжительный период времени. Эти факторы в итоге приведут к пиковому скачку биржевых цен на нефть, предупредил глава отдела исследований мировых сырьевых рынков в Goldman Sachs Даан Струйвен.

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В случае же вмешательства стан-участниц ОПЕК+ с целью компенсации выпавших объемов сырья эффект от резкого сокращения добычи нефти в Иране окажется не таким сильным, полагают в Goldman Sachs. При подобном развитии событий, считают эксперты, сырьевые котировки вырастут менее чем на 10 долларов за баррель.

Ранее о риски резкого скачка мировых цен на нефть предупредили и аналитики финансовой корпорации Citigroup. В качестве наихудшего сценария развития эскалации на Ближнем Востоке они назвали перекрытие Ормузского пролива, через который на глобальный энергорынок поступает большая часть арабского сырья и сжиженного природного газа (СПГ). Инвестиционный банкир Евгений Коган допустил, что в этом случае биржевая стоимость Brent может увеличиться до 85 долларов и выше.

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