Академики высказались о Кашпировском

РАН: методы Кашпировского являются абсолютной лженаукой

Применяемые Анатолием Кашпировским методы не имеют отношения к науке. На это агентству РИА Новости указали в Российской академии наук (РАН).

«Кроме как к абсолютной лженауке, к этому нельзя относиться. Здесь двух мнений быть не может. Все это из разряда абсолютной фантастики и лженаучных теорий», — указали академики.

4 октября Кашпировский потребовал с доктора наук, ученого-психолингвиста Татьяны Черниговской выплатить 15 тысяч долларов (около 1,4 миллиона рублей) из-за того, что она не признает его работу научной. 77-летний ученый после возобновления работы экстрасенса со ссылкой на слова исследовательницы мозга Натальи Бехтеревой заявляла, что специалист во время изучения деятельности Кашпировского не нашла в его работе ничего научного. Представители Кашпировского потребовали от Черниговской в трехдневный срок публично извиниться за свои слова и опубликовать опровержение.

Кашпировский стал известен в 1989-м году, когда провел несколько выпусков собственной передачи на канале Центрального телевидения. Тогда он якобы лечил телезрителей от различных заболеваний. В конце сентября 2024-го он вернулся с новыми магическими сеансами.