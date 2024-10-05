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00:53, 5 октября 2024Силовые структуры

Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении жителя Петербурга мигрантами

Глава СК Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении петербуржца мигрантами

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после избиения жителя мигрантами. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК).

Согласно информации ведомства, в соцсетях появилось видео с нападением на петербуржца. «Сообщается, что в Санкт-Петербурге вновь появились молодежные банды приезжих, которые терроризируют местное население», — отметили в Следственном комитете. Доклад о ходе расследования запросил глава СК Александр Бастрыкин.

До этого в Санкт-Петербурге трое мигрантов в Московском районе пытались затащить в автомобиль Lada 21-летнюю девушку с тяжелыми переломами, но им помешали сотрудники полиции

Ранее в Татарстане мигранты толпой избили человека на костылях. Конфликт произошел на одной из парковок в Нижнекамске. Утверждается, что мигранты совершили нападение толпой. Что именно привело к драке, не уточняется.

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