Беспилотник сбили в российском регионе

Минобороны: ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечается, что беспилотник самолетного типа был поражен в российском регионе около 21:20. Другие подробности ведомство не приводит.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 октября система ПВО сбила 10 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Утверждалось, что семь беспилотников были уничтожены над территорией Белгородской области, два — над Курской областью и один — над Воронежской.

Позднее, в 9:40 по московскому времени, система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью.