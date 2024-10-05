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07:59, 5 октября 2024Силовые структуры

Блогер Лерчек расплакалась в зале суда

Блогер Лерчек расплакалась в зале суда, решившем вопрос о домашнем аресте

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, расплакалась в зале суда, который решал вопрос о домашнем аресте по делу о незаконном выводе 250 миллионов рублей за границу. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время заседания блогер заявила, что воспитывает троих детей, зарабатывает в интернете и продолжает платить налоги. Чекалина просила не назначать ей домашний арест и не лишать ее источника заработка.

Ранее стало известно, что суд в Москве отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину. Блогер будет находиться под домашним арестом до 26 ноября. На нем настаивало следствие, утверждая, что в противном случае Чекалина может уничтожить или скрыть доказательства преступления.

До этого сообщалось, что ту же меру пресечения избрали в отношении бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина. Им и их бизнес-партнеру предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов.

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      Маргарита Пименова
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