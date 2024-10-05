Дебютант РПЛ на последних секундах упустил победу в матче чемпионата России

Дебютант РПЛ «Акрон» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче чемпионата

Тольяттинский «Акрон» на своем поле сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 5 октября, и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голами отметились Беншимол и Стефан Лончар, у гостей мячи на счету Свена Карича и Зе Турбо. «Акрон» упустил победу, второй мяч нижегородцы забили на последних секундах встречи.

Дебютант РПЛ «Акрон» набрал 12 очков и занимает восьмое место. В активе «Нижнего Новгорода» 11 очков, команда находится на 11-й позиции.

«Акрон» в следующем туре 18 октября примет на своем поле «Зенит». «Нижний Новгород» днем позже сыграет дома с «Ростовом».