Депутаты решили облегчить жизнь самозанятых таксистов

Депутат Лисовский: самозанятых таксистов могут освободить от мед- и техосмотра

В Госдуму внесут законопроект, который предусматривает освобождение самозанятых таксистов от прохождения медицинского и технического осмотров, а также от оформления путевых листов. Об этом сообщило РБК со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.

Кроме того, самозанятым могут дать возможность оформлять страховку без указания на то, что автомобиль используется для оказания услуг такси. Парламентарий полагает, что это уменьшит стоимость полисов, а стало быть и финансовая нагрузка испытываемая самозанятыми ослабеет.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила, что если будет принят законопроект Минэкономразвития «О платформенной экономике в Российской Федерации», то это обернется рядом проблем для пользователей клиентов такси.

Также есть сведения, что за последнее время в России серьезно увеличились объемы серого рынка такси. Например, в соцсети «ВКонтакте» функционирует 3,8 тысячи таких групп.