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10:01, 5 октября 2024Спорт

Дзюба назвал самый сложный матч в карьере

Артем Дзюба назвал матч с «Краснодаром» в 2020 году самым сложным в карьере

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба назвал самый сложный матч в карьере. Он высказался в эфире шоу Натальная карта, выпуск которого доступен во «Вконтакте».

По его словам, это встреча РПЛ против «Краснодара» в 2020 году, которая прошла на следующий день после публикации интимного видео с участием игрока. «После игры я сильно поплакал, пожалел себя. Но на самом деле эта ситуация сделала меня намного сильнее. Я тогда очень многое осознал и понял», — заявил Дзюба.

Встреча прошла в ноябре 2020 года и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Зенита». Дзюба на 45-й минуте не реализовал пенальти, а на 79-й забил победный мяч.

Видео с участием Дзюбы утекли в сеть за день до игры. Инцидент привел к тому, что форварда временно исключили из сборной и лишили статуса капитана в петербургском «Зените».

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      Алексей Гусев
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