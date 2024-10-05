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09:16, 5 октября 2024Россия

Экипаж Т-80 не прекратил штурм Угледара после израсходования боекомплекта

МО РФ: экипаж Т-80 не прекратил штурм Угледара после израсходования боекомплекта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экипаж Т-80 не прекратил штурм Угледара после израсходования боекомплекта. Об этом сообщили в Минобороны России (МО РФ), передает РИА Новости.

Как сообщили в ведомстве, первыми к городу удалось прорваться одному из экипажей танка Т-80БВМ общевойскового объединения группировки войск «Восток» из Забайкалья. Российские военные зашли с западного направления, проложив катковым тралом дорогу штурмовикам.

По данным МО РФ, экипаж довольно быстро израсходовал весь боекомплект на оказание огневой поддержки наступающих штурмовиков, но из боя не вышел.

«У нас немного боекомплекта не хватило. Быстро отстреляли, и РПГшник вылез из лесопосадки (...) Получается, пушку нам пробили», — рассказал механик-водитель танка Т-80 с позывным Бурый.

3 октября Минобороны сообщило, что российские силы взяли под контроль город Угледар под Донецком. Бои за этот населенный пункт продолжались с самого начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

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      Елена Торубарова
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