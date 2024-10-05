Футболиста английского клуба дисквалифицировали на восемь матчей за укус соперника

Игрока «Престон Норт Энд» Осмаича дисквалифицировали за укус соперника

Нападающий английского «Престона Норт Энд» и сборной Черногории Милутин Осмаич дисквалифицирован за укус соперника. Об этом сообщает Sky Sports.

Игрок пропустит восемь матчей. Кроме того, его наказали штрафом в размере 15 тысяч фунтов стерлингов.

Инцидент произошел 22 сентября во время матча чемпионшипа (второй по силе дивизион Англии), в котором Престон встречался с «Блэкберн Роверс». От действий Осмаича пострадал защитник риверсайдцев Оуэн Бек, которому черногорец вцепился зубами в шею.

Осмаич в нынешнем сезоне провел семь матчей в чемпионшипе. 25-летний форвард отметился двумя забитыми мячами.