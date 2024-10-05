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07:32, 5 октября 2024Мир

Гадалка из Нью-Йорка назвала победителя на выборах президента в США

РИА Новости: гадалка из Нью-Йорка предсказала победу Трампа на выборах в США
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Osorio / Reuters

Гадалка из Нью-Йорка Анна назвала победителя на предстоящих выборах президента в США. Свое предсказание она сделала в разговоре с РИА Новости.

По ее словам, победителем станет экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп. Собеседница агентства пояснила, что соответствующие карты в ее руках показали, что «страной будет руководить мужчина». В то же время она добавила, что многие будут недовольны проигрышем кандидатом от демократов Камалы Харрис.

Выборы президента США состоятся 5 ноября, конкурентом Трампа выступает кандидат от Демократической партии США и вице-президент Камала Харрис.

Ранее президент США Джо Байден выразил сомнение в том, что выборы главы государства пройдут мирно. Он отметил, что вещи, которые говорил экс-президент США Дональд Трамп после поражения на предыдущих выборах, были «очень опасными».

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      Марина Совина
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