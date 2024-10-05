Израильский беспилотник атаковал жилой дом на севере Ливана

«Аль-Джадид»: беспилотник Израиля атаковал квартиру в лагере беженцев в Ливане

Израильский беспилотник атаковал жилой дом в лагере палестинских беженцев возле города Триполи на севере Ливана. Об этом в социальной сети Х сообщает телеканал «Аль-Джадид».

«Израильский беспилотник нанес удар по жилой квартире возле мечети Халиль-ар-Рахман в лагере беженцев Беддауи», — указано в сообщении. Отмечается, что информации о погибших и пострадавших в результате удара сейчас нет.

До этого мощный взрыв произошел при неудачной попытке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) выйти к окрестностям населенного пункта Одайсе на юге Ливана. По данным «Хезболлы», среди израильских военных есть потери.

Ранее израильские военные атаковали здание одной из школ в секторе Газа. В ЦАХАЛ подчеркнули, что перед нанесением удара были предприняты «многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению».